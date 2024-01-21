Интеграция искусственного интеллекта в Google Lens: Что известно

Компания Google представила расширенные возможности визуального поиска в приложении Google Lens. Он теперь содержит использование искусственного интеллекта для получения ответов, подробности рассказывает UAportal.

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Что нового

Пользователи могут навести камеру на интересующий их объект, задать вопрос о нем и получить подробный ответ, сгенерированный нейронной сетью на основе данных из Интернета. Эта функция является значительным улучшением по сравнению с предыдущими версиями Lens, которые преимущественно показывали изображения, похожие на объект, о котором идет речь.

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Например, направив камеру на комнатное растение и спросив: "Как часто ее поливать?", пользователи получат конкретные рекомендации по уходу за этим видом растений. Это персонализированное руководство предлагает практическую информацию, а не просто визуальную.

Откуда информация

Lens полагается на совокупность данных из разных онлайн-источников, включая веб-сайты, магазины и видео. Этим он отличается от другого экспериментального сервиса под названием Google Search Generative Experience, где ответы на запросы генерируют нейронные сети.

Кроме того, новые интегрированные функции совместимы с жестом Circle to Search, позволяющим пользователям выбирать объект или область на изображении. Обновленная функция Lens уже доступна в США для платформ iOS и Android и поддерживает англоязычные запросы.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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