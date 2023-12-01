Интересные факты о самолетах, которые помогут преодолеть страх перед полетами

Для многих людей полет может быть пугающим опытом, приводящим к ощущению тревоги и страха. Однако важно отметить, что по статистике самолеты остаются одним из самых безопасных видов транспорта на сегодняшний день.

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UAportal рекомендует ознакомиться с некоторыми интересными фактами о самолетах, если вы относитесь к группе людей, испытывающих страх перед полетами. Понимание этих фактов поможет вам преодолеть аэрофобию и относиться к авиаперелетам с большим чувством покоя.

Значительное количество пассажиров путешествует на самолетах каждый год

За один год самолеты перевозят около 4,5 миллиарда человек по всему миру. Это ошеломляющее число превышает половину населения планеты. Интересно, что относительно небольшое количество погибших в авиакатастрофах существенно контрастирует с трагическими последствиями ДТП. В то время как в авиакатастрофах ежегодно погибает около 1 000 человек, дорожно-транспортные происшествия уносят в среднем 150 000 жизней в день по всему миру.

Случайные встречи с молнией

Нередко самолеты сталкиваются с молниями. В среднем каждый самолет сталкивается по крайней мере с одним ударом молнии в год. Однако нет причин для беспокойства, поскольку современные самолеты специально разработаны, чтобы противостоять таким явлениям.

Конструкция самолета позволяет электрическому разряду от молнии просто проходить через его внешнюю поверхность.

Способность работать на одном двигателе во время полета

Одним из важнейших аспектов, повышающих безопасность авиаперевозок, является способность самолета работать только с одним двигателем. Даже если один двигатель выходит из строя, самолет сохраняет способность продолжать полет. В частности, для дальнемагистральных или трансокеанских рейсов официальные сертификаты диктуют количество часов полета, которое самолет должен выдержать с одним двигателем.

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Чрезвычайно низкая вероятность аварии

Статистические данные показывают, что вероятность авиационной катастрофы чрезвычайно низка и составляет скудные 0,00001%. Для сравнения, вероятность попасть в автомобильную аварию примерно в 62 раза выше. Несмотря на гораздо больший риск, связанный с ежедневными поездками на работу автомобильным транспортом, многие не испытывают такого страха, как при вождении автомобиля или пользовании общественным транспортом.

Пилоты подстраховывают друг друга

Один пилот обедает той же едой, что и пассажиры первого и бизнес-класса, в то время как другой пилот наслаждается отдельным питанием.

Авиакомпании применяют это мероприятие, чтобы гарантировать, что оба пилота не будут одновременно страдать от проблем, связанных с питанием. Благодаря такому подходу вероятность того, что оба пилота отравятся из-за еды сводится к минимуму.

Напомним, UAportal подготовил список самых полезных советов для путешествий, которые помогут сэкономить время, деньги и силы.

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