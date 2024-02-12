iOS или Android: Что предлагает та или иная ОС

UAportal рассказал, какие преимущества и недостатки у операционных систем IOS и Android. Узнайте главные различия между этими системами, приложениями и программами, которые они предлагают, а также их разнообразием аппаратного обеспечения.

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Возможность персонализации

Если сравнивать Android и iOS, то одним из ключевых отличий являются расширенные возможности персонализации. В частности, операционная система Android обеспечивает большую степень персонализации благодаря своему открытому коду. Это контрастирует с iOS, используемой на iPhone. Закрытый принцип iOS приводит к более унифицированным и упорядоченным пользовательским возможностям.

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Программы и приложения

Что касается доступности, то и Android, и iOS предлагают широкий выбор приложений. Однако Android обладает большим преимуществом благодаря своей открытой системе. Google Play Store, магазин приложений для Android, обычно предлагает более широкий выбор по сравнению с Apple App Store, который известен своими строгими стандартами и тщательно подобранным набором первоклассных приложений.

Безопасность и обновление

С точки зрения безопасности, iOS имеет преимущество над Android. iOS обеспечивает надежные функции безопасности, регулярные обновления программного обеспечения и строгие меры безопасности приложений. Хотя Android улучшил свою безопасность, открытость платформы может сделать ее более уязвимой к вредоносному программному обеспечению.

Разнообразие

Еще одним немаловажным фактором является разнообразие аппаратного обеспечения. Устройства на Android выпускаются разными производителями, предлагающими широкий выбор дизайна, функций и ценовых категорий. И напротив, устройства на iOS разрабатываются и выпускаются компанией Apple исключительно на iPhone, что приводит к более согласованному и стандартизованному аппаратному обеспечению во всей линейке продуктов.

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