IOS или Android: какую операционную систему лучше выбрать

Когда дело доходит до покупки мобильного телефона, важно выбрать лучшую для себя операционную систему. Две самые популярные – IOS и Android. UAportal рассказывает об их общих и отличных характеристиках.

Качество маркетплейсов

Если сравнивать IOS с Android, то главным фактором является качество маркетплейсов. IOS имеет более контролируемый магазин приложений, с более высокой безопасностью и меньшей вероятностью содержимого вредоносного программного обеспечения. Android же имеет более свободную платформу для размещения приложений, но увеличивает риск возникновения вирусов.

Возможности персонализации

Еще одним пунктом сравнения между IOS и Android является уровень персонализации. Android предлагает больше возможностей для этого, что позволяет пользователям подстраивать свои устройства под себя. IOS, напротив, имеет более стандартный интерфейс с ограниченными возможностями настроек общего вида.

Читайте также: Обзор гарнитуры виртуальной реальности 3 Body Problem: что известно об устройстве

Взаимодействие с другими устройствами

Что касается взаимодействия с другими устройствами, то продукты IOS, такие как iPhone, iPad и Mac без проблем подключаются друг к другу, обеспечивая комфортную работу на всех устройствах. В то же время Android предлагает более широкий спектр возможностей работы с другими девайсами.

Безопасность и конфиденциальность

С точки зрения безопасности и конфиденциальности, IOS считается более защищенным благодаря своей закрытой системе и строгому процессу проверки приложений. Android предоставляет больше свободы и является более открытым, что делает его более уязвимой к угрозам безопасности. Следует отметить, что устройства на IOS выиграют за счет своевременных обновлений и исправлений ошибок.

Напомним, компания BenQ вместе с MSI представила на рынке совершенно новый монитор.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!