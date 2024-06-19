iPhone 11: на что стоит обратить внимание перед покупкой

iPhone 11 поражает своей передовой системой камер, мощной производительностью и продолжительным временем автономной работы. UAportal узнал преимущества и недостатки телефона.

Плюсы

Отличное качество камеры

iPhone 11 оснащен двойной камерой с широкоугольным объективом, позволяющим получать потрясающие фото и видео в различных условиях освещения.

Долгое время автономной работы

iPhone 11 может похвастаться поразительным временем автономной работы, что позволяет пользователям дольше работать без подзарядки. Это очень важно для тех, кто многое пользуется смартфоном в течение дня и не имеет частого доступа к зарядным устройствам.

Эффективная работа

Благодаря чипу A13 Bionic iPhone 11 обеспечивает отличную вычислительную мощность, что делает его высокоэффективным для многозадачности, игр и запуска требовательных приложений. Такая производительность является главным плюсом для пользователей, ищущих быстрое и надежное устройство для своей цифровой деятельности.

Минусы

Отсутствие быстрого зарядного устройства в комплекте

Несмотря на длительное время автономной работы, iPhone 11 поставляется со стандартным зарядным устройством на 5 Вт. Это означает, что пользователям придется покупать отдельное быстрое зарядное устройство.

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Отсутствие поддержки 5G

На момент выпуска iPhone 11 не поддерживает связь 5G, что ставит его позади других флагманских моделей с точки зрения возможностей скоростной сети. Это может быть недостатком для пользователей, ищущих современные сетевые технологии.

ЖК-дисплей

iPhone 11 оснащен ЖК-дисплеем, которому не хватает ярких цветов и контрастности, предлагаемых OLED-дисплеями в других смартфонах.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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