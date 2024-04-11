Исправление прикуса с помощью брекетов и элайнеров: что лучше

Когда дело доходит до выбора ортодонтического лечения возникает много сложностей. UAportal сравнил отличия между брекетами и элайнерами.

Стоимость

Брекеты, как правило, имеют более высокую начальную стоимость, но поскольку они несъёмные и не нуждаются в замене, они могут быть экономически выгоднее в долгосрочной перспективе. С другой стороны, элайнеры могут стоить дороже на начальном этапе, но могут быть удобнее.

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Эффективность и время

Брекет-системы известны тем, что способны решать более сложные случаи выравнивания и часто дают более ожидаемые результаты. Однако элайнеры, как правило, являются более быстрым вариантом лечения, и они могут быть более незаметными и удобными в носке в течение всего периода лечения.

Обслуживание и уход

С брекетами пациенты имеют более длительную процедуру гигиены полости рта. С другой стороны, элайнеры требуют постоянной носки и снятия для приема пищи и питья, а также регулярной чистки самих кап.

Эстетика и видимость

С точки зрения эстетики и видимости, элайнеры обычно имеют преимущество ввиду их прозрачности и незаметности. Брекет-системы более заметны и могут оказывать влияние на внешний вид.

Потенциальные побочные эффекты

В случае с брекетами существует риск возникновения язв во рту и дискомфорта. С другой стороны, элайнеры могут привести к незначительным изменениям в произношении и ощущении давления или сжатия при переходе на новые капы.

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