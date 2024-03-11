Истории, которые согреют сердце и вызовут слезы смеха: лучшие романтические комедийные фильмы
Приготовьтесь к просмотру эмоциональных фильмов в мире романтических комедий с 2010 по 2014 год. UAportal рассказал о фильмах, в которых прекрасно сочетаются любовь, юмор и жизненные истории.
"Любовь и другие лекарства"
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: Комедия, драма, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 52 мин
Год производства: 2010
Режиссер: Эдвард Цвик
"Любовь и другие лекарства" – это история Джейми Рэндалла, очаровательного фармацевтического продавца, и Мэгги Мердок, уверенной в себе свободной духом девушки. Их пути пересекаются, когда Джейми попадает в бурную индустрию продажи виагры и знакомится с Мэгги, молодой женщиной с диагнозом болезни Паркинсона на ранней стадии. Профессиональная и личная жизнь Джейми и Мэгги переплетаются, и у них начинается страстный роман, который бросает вызов их взглядам на обязательства и сложности романтических отношений.
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"1+1"
Рейтинг IMDB: 8.5
Жанр: Комедия, биография, драма
Страна производства: Франция
Продолжительность: 1 ч. 52 мин.
Год производства: 2011
Режиссеры фильма: Оливье Накаш, Эрик Толедано
"1+1" рассказывает правдивую историю невероятной дружбы между двумя мужчинами из разных миров. Филипп, богатый аристократ, который стал парализованным ниже шеи в результате несчастного случая во время полета на параплане, нанимает Дрисса, харизматичного и остроумного мужчину из французских проектов, своим смотрителем. То, что сначала начинается как работа, превращается в чрезвычайную связь, поскольку Дрисс возвращает в жизнь Филиппа радость, смех и чувство цели. Вместе они преодолевают вызовы инвалидности, расы и общественных ожиданий, обучая друг друга ценным урокам.
"Весенние надежды"
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Комедия, драма, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 40 мин
Год производства: 2012
Режиссер: Дэвид Френкель
"Весенние надежды" – это история Кей и Арнольда, пары среднего возраста, которая оказалась в застойном и бесстрастном браке. Решив возродить искру и омолодить их отношения, Кей убеждает Арнольда посетить интенсивный курс семейной терапии под руководством доктора Фелда. Выполняя неудобные упражнения и преодолевая свои самые сокровенные страхи и желания, Кей и Арнольд учатся искусству общения и заново открывают для себя важность любви и близости.
"Волк с Уолл-стрит"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Комедия, биография, криминал
Страна производства: США
Продолжительность: 3 ч
Год производства: 2013
Режиссер: Мартин Скорсезе
"Волк с Уолл-стрит" основан на реальной истории Джордана Белфорта, харизматичного и амбициозного биржевого брокера, который становится причастным к разгулу коррупции и злоупотреблений на Уолл-стрит в 1980-х и 90-х годах. Среди денег, наркотиков и диких вечеринок у Джордана завязываются бурные отношения с Наоми Лапалья, его вспыльчивой и волевой второй женой. Фильм представляет мрачную комедию, которая сатирически высмеивает жадность и упадок фондового рынка, одновременно показывая взлеты и падения его загадочного главного героя.
"Другая женщина"
Рейтинг IMDB: 6.0
Жанр: Комедия, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 1 час 49 мин
Год производства: 2014
Режиссер: Ник Кассаветис
"Другая женщина" рассказывает о Карли Уиттен, успешном адвокате, которая узнает, что ее парень женат и изменяет ей и своей жене Кейт. Шокированная и опустошенная, Карли знакомится с Кейт и призывает ее объединиться, чтобы уничтожить неверного мужа. Когда дуэт разоблачает еще больше любовниц, они вербуют третью женщину, Эмбер, которая ничего не подозревает, чтобы присоединиться к их миссии мести. Посреди своих заговоров и интриг три женщины сближаются и формируют невероятную дружбу, предоставляя друг другу поддержку и смех, необходимый им в общем трудном положении.
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