История происхождения и загадочные названия: Интересные факты о Lamborghini

Lamborghini – бренд, являющийся гордостью итальянского автопрома, демонстрирует особое чувство стиля, дизайна, красоты и передовых технологий. UAportal рассказал о пяти фактах, связанных с этим величественным брендом, и его историей.

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История происхождения

История Lamborghini уходит корнями к ее основателю Ферруччо Ламборгини, известному производителю тракторов. После того, как у одного из его Ferrari возникли проблемы со сцеплением, Ферруччо обратился к Энцо Феррари за решением проблемы, но к сожалению Энцо отказал ему, посоветовав заниматься тракторами, что подтолкнуло Ферруччо к созданию собственной автомобильной компании.

Логотип

Знаменитый логотип Lamborghini изображает быка, отдав честь знаку зодиака Ферруччо – Тельцу. Бык символизирует силу, мощность и скорость – ключевые атрибуты, являющиеся синонимами автомобилей Lamborghini.

Загадочное название Countach

Одна из самых известных моделей Lamborghini Countach происходит от итальянского диалектного выражения "contacc", что означает "вау" или "удивительное". История говорит, что один из работников компании спонтанно выкрикнул это слово, увидев поразительную красоту автомобиля.

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Самый дорогой автомобиль компании

Самым дорогим автомобилем компании Lamborghini Veneno Roadster, стоимость которого составляет потрясающие 4,5 миллиона долларов. Лишь девять экземпляров этого автомобиля были проданы еще до начала производства, что является ярким свидетельством их привлекательности и эксклюзивности.

Появление на больших экранах

Lamborghini неоднократно появлялись на большом экране, оставив отражение в истории кинематографа. В частности, в фильме "Волк с Уолл-стрит" появился культовый белый Countach, а в "Темном рыцаре" – Murciélago. Кроме того, Lamborghini создала специальную версию Gallardo эксклюзивно для "Трансформеров: Месть павших".

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