Из какого материала лучше покупать свечи: из парафина или воска

Почти у каждого дома есть свечи. С их помощью можно создать атмосферу романтики, гармонии и уюта. Существует множество материалов из которых они производятся. UAportal рассказывает о разнице между парафиновыми и восковыми свечами.

Ароматические свойства

Восковые свечи часто ароматизируют эфирными маслами, что обеспечивает приятный аромат при горении. В отличие от них парафиновые свечи при сгорании выделяют вредные химические вещества и токсины, что приводит к загрязнению воздуха в помещении.

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Время горения

Восковые свечи имеют более долгое время горения по сравнению с парафиновыми. Свечи из воска горят примерно 1 час, в то время как парафиновая сгорает за 20-30 минут.

Количество дыма

При горении восковые свечи образуют меньше копоти и дыма, чем парафиновые. Это способствует улучшению качества воздуха в помещении. Горение парафиновых свеч может оставлять следы копоти и способствовать респираторным заболеваниям.

Цена

Восковые свечи обычно дороже парафиновых. Однако их экологичность и экономичность стоят каждой копейки. На парафиновые придется тратить чаще, ведь они гораздо быстрее сгорают.

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