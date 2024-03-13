Избегайте неудачи с помощью простого ритуала: как правильно дарить кошелек

Кошельки часто рассматриваются как благоприятный выбор подарка, поскольку они символизируют богатство и процветание. Однако, согласно определенным поверьям, его дарование может принести несчастье. Чтобы смягчить какие-либо негативные последствия, UAportal рассказал о важном ритуале, который нужно исполнить перед тем, как дарить кошелек.

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Итак, какие шаги следует предпринять, чтобы ваш подарок ненароком не привлек неудачу? Решение простое, но важное – положите в кошелек хотя бы одну монету или банкноту.

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Это сделает важное дело: не даст кошельку опустеть и таким образом защитит дарителя от каких-либо потенциальных неудач. Наличие денег в нем означает непрерывный поток богатства. Считается, что если положить монету или банкноту, то кошелек всегда будет наполнен финансовым достатком.

И наоборот, если кому-то дарят пустой кошелек, разные приметы указывают на мрачное будущее дарителя. Утверждается, что могут возникнуть серьезные затруднения, а подарок навсегда пустится. По сути, даря пустой кошелек, вы можете нечаянно посодействовать финансовым трудностям получателя.

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