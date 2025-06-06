Кабачковые млекопитающие со сметанным соусом

Друзья все легко, просто и полезно.

Не забудьте сохранить рецепт.

Когда ты мама, всегда ищешь, чтобы такое приготовить, желательно, чтобы было быстро, просто, полезно и вкусно… и для всей семьи. Честно говоря, я уже не знаю, какими рецептами с вами делиться. Может, есть подсказки?

Что бы вы хотели со мной приготовить? Чтобы вкусно и быстро, каждый день?

Тесто:

300 г кабачков (2 шт.)

200 мл молока

150 г яиц (3 шт.)

100 г муки (4 ст. л. без горки)

соль (по вкусу)

укроп

растительное масло (для жарки)

Сметанный соус:

сметана

чеснок

соль

зелень

Моем кабачки и натираем на большой терке. Вместо кабачка можно использовать цуккини или микс кабачков и цуккини.

Объединяем в мерном стакане: яйца, молоко, соль и муку. Перемешиваем с помощью ручного блендера, чтобы не было комочков. Конечно же, это можно сделать ручным венчиком или вилкой, главное, чтобы масса была однородной.

Добавляем столовую ложку растительного масла и перемешиваем.

Вливаем в натертые кабачки яично-молочную массу.

Добавляем мелко нарезанный укроп и перемешиваем. Тесто на блины готово.

Разогреваем сковороду, смазываем маслом и жарим блины с двух сторон до золотистого цвета. Переводим на тарелку.

Приготовление таких блинов немного отличается от обычных, так как в тесте есть кусочки кабачков. После того как мы вылили тесто на сковороду, кусочки кабачка нужно быстро распределить по поверхности, если не хватает, то добавляем.

Так готовим остальные блинчики.

Приготовим сметанный соус:

Нарезаем мелко укроп.

Натираем в укроп чеснок на мелкой терке.

Добавляем сметану и перемешиваем.