Как аспирин использовать в быту: 3 интересных лайфхака

Аспирин, широко известный своей способностью облегчать головную боль, предлагает универсальность, которая может пригодиться бережливым хозяйкам в разных повседневных ситуациях. UAportal рассказал, что аспирин не менее эффективен как чистящее средство.

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Чистка кухонной раковины

Раковина, часто накапливающая грязь, жир и остатки пищи, поэтому ее очищение может быть сложной задачей. Однако обычное бытовое моющее средство можно усилить с помощью аспирина, что даст отличные результаты в восстановлении ее блеска. Просто размельчите пять таблеток на мелкий порошок и посыпьте им загрязненную поверхность, оставьте на несколько минут, а затем тщательно смойте.

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Удаление копоти из утюга

Регулярное использование утюга часто оставляет по себе неприглядный нагар, который со временем может испачкать одежду во время глажки. Чтобы решить эту проблему, нагрейте ее и возьмите щипцы или пинцет, чтобы держать кусочек аспирина.

Осторожно проведите аспирином по поверхности утюга. Когда она остынет, протрите ее бумажным полотенцем, эффективно устранив все следы нагара.

Эффективная стирка

Для хозяек, сталкивающихся с проблемой тусклых, обесцвеченных белых тканей, аспирин может вернуть им первоначальный цвет. Добавив несколько таблеток в стиральную машину с загрузкой белых вещей, можно добиться невероятного превращения уже после одной стирки.

Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из ушибленной раковины.

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