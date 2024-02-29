Как без особого труда отмыть душевую кабину: эффективные способы

Поддерживать душевую кабину в чистоте можно без особого труда с помощью правильных стратегий и практик. UAportal рассказал, как сделать уборку беспроблемной и эффективной.

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Пищевая сода

Пищевой содой можно посыпать поверхность кабинки, а затем тщательно протереть влажной губкой или тряпкой. Если оставить средство на 10-15 минут, оно начнет эффективно действовать. Затем его нужно тщательно смыть теплой водой.

Уксусный раствор

Смешав равные части белого уксуса и воды в бутылке с распылителем, вы получите эффективное уборочное средство. После принятия душа быстро сбрызните кабинку и мягко потрите проблемные места щеткой или губкой. Это не только предотвращает образование минеральных и мыльных отложений, но и устраняет бактерии и плесень.

Регулярное протирание

Регулярное протирание приборов, таких как душевые воронки, смесители и поддоны способствует поддержанию душевой кабины в чистоте с минимальными усилиями. Вытирание этих компонентов после каждого использования помогает предотвратить образование водяных пятен и минеральных отложений, сводя к минимуму потребность в тщательной очистке.

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