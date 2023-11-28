Как без труда почистить расческу для волос: простой и эффективный лайфхак

Расчески для волос со временем накапливают волосы, что затрудняет их использование. Кроме того, появление налета на зубцах гребешка может еще больше ухудшить эффективное расчесывание.

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Однако эти проблемы не являются основанием для полного отказа от расчески. UAportal рассказывает о средствах для восстановления функциональности и чистоты расчески.

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Очистка расчески от волос

Один из быстрых и эффективных способов удалить волосы – это использование вилки. Вставьте вилку между зубцами гребешка и быстро проведите ею вверх или в сторону. Это движение без труда удалит все запутанные волосы, сделав расческу чистой. Этот способ займет считанные секунды.

Очистка от налета

В случае накопления налета, восстановить чистоту расчески можно с помощью простой техники. Купите бытовую щетку и нанесите небольшое количество шампуня на ее щетину. Затем потрите щеткой грязную расческу под теплой проточной водой.

Этот процесс эффективно удаляет налет и другие частицы грязи, оставляя расческу в безупречном состоянии.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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