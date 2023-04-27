Как безболезненно отказаться от сладкого: простые методики

UAportal подготовил эту статью, чтобы предоставить практические стратегии, которые помогут сократить потребление сахара. Простые советы помогут легко отказаться от сладкого.

Выбирайте соленые закуски

Когда вам захочется перекусить, легко схватить шоколадку или другое сладкое лакомство. Однако такие закуски часто содержат много калорий и мало питательных веществ, что может привести к набору веса и другим проблемам со здоровьем.

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Вместо того чтобы тянуться за сладостями, попробуйте выбрать соленые перекусы, такие как орехи или овощи с заправкой. Эти варианты содержат меньше сахара и больше белка и клетчатки, что поможет дольше чувствовать себя сытым.

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Держите дома и на работе запас здоровых продуктов для перекуса и обязательно берите их с собой в дорогу. Когда у вас возникнет соблазн перекусить, вместо сладких лакомств возьмите один из этих вариантов.

Сократите количество добавленного сахара

Сахар часто добавляют в обработанные продукты и напитки, даже в те, которые не имеют сладкого вкуса, например, в хлеб, соусы и салатные заправки. Чтобы снизить потребление сахара, начните с чтения этикеток и избегайте продуктов с большим количеством добавленного сахара. Вместо этого выбирайте продукты и напитки с низким содержанием сахара, такие как вода, несладкий чай или кофе, а также свежие фрукты и овощи.

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Возьмите за правило читать этикетки при покупке продуктов и выбирайте продукты с низким содержанием или вовсе с его отсутствием. При приготовлении еды или выпечки старайтесь использовать натуральные подсластители, такие как фруктовое пюре, мед или кленовый сироп, вместо сахара.

Найдите более здоровые альтернативы

Если вы любите сладкое, полностью отказаться от сахара может быть непросто. Вместо того чтобы отказываться от сладкого, попробуйте найти более здоровые альтернативы любимым лакомствам. Например, вы можете попробовать приготовить собственные десерты с использованием натуральных подсластителей или выбрать темный шоколад вместо молочного, который содержит намного меньше сахара.

Экспериментируйте с различными рецептами и ингредиентами, чтобы найти здоровые альтернативы любимым сладостям. Имейте в виду, что эти варианты могут быть не совсем такими же по вкусу, как оригинал, но они все равно смогут удовлетворить ваши желания и при этом будут полезны для здоровья.

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