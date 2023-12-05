Как безопасно ехать по скользкой дороге: советы для водителей

Вождение на скользкой дороге требует особого внимания и осторожности. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут безопасно передвигаться на автомобиле в непогоду.

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Безопасная дистанция

При движении на скользкой дороге важно соблюдать безопасную дистанцию между впереди движущимися автомобилями. Это дает больше времени для реакции на внезапные изменения скорости или направления движения.

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Плавное торможение

Плавное и постепенное торможение помогает предотвратить занос и блокировку колес. Если автомобиль оснащен антиблокировочной тормозной системой (ABS), рекомендуется постоянно нажимать на тормозную педаль.

Отвлекающие факторы

Устранение отвлекающих факторов во время вождения на скользкой дороге имеет большое значение для сохранения концентрации внимания и бдительности. Не пользуйтесь телефоном и не настраивайте радио и будьте внимательны к изменениям на дороге.

Сохраняйте спокойствие

Если автомобиль начинает заносить или скользить по дороге, очень важно сохранять спокойствие. Отпустите педаль газа или тормоза и мягко сверните руль в нужном направлении, чтобы восстановить контроль над автомобилем. Помните, что безопасность, а не скорость, всегда лучший выбор во время движения на скользкой дороге.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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