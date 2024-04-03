Как безопасно и эффективно использовать пищевую соду в быту

Пищевая сода является универсальным средством, но есть определенные вещи, которые никогда не следует чистить с ее помощью. UAportal подготовил исчерпывающий набор рекомендаций, которые помогут хозяйкам ориентироваться в использовании этого средства в домашних условиях.

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Защитите свою бытовую технику

Пищевую соду никогда не следует использовать для чистки алюминия, поскольку она может привести к изменению цвета и окислению. Ее также не рекомендуется для чистки золотых и серебряных украшений, поскольку она может поцарапать и повредить щекотливые поверхности.

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Кроме того, соблюдайте осторожность с использованием пищевой соды на мраморных поверхностях, поскольку она может повредить камень. Вместо этого выбирайте более подходящие чистящие средства, предназначенные для этих поверхностей, чтобы сохранить их наилучший вид.

Сохранение одежды и тканей

Хотя пищевая сода является отличным природным моющим средством, ее не следует использовать для шерстяных или шелковых тканей, поскольку она может повредить и ослабить волокна. Кроме того, не используйте ее для чистки деликатных тканей.

Здоровье и гигиена

Следует помнить, что контактные линзы нельзя чистить пищевой содой, поскольку она может вызвать раздражение и абразивный эффект на глазах. Также важно избегать использования соды для мытья детских бутылочек и сосок, поскольку любые остатки могут быть вредны младенцам. Кроме того, не используйте соду на коже или волосах, поскольку она может нарушить естественный баланс рН и вызвать раздражение.

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