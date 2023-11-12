Как безопасно почистить экран телевизора: правила ухода

Очистка экрана телевизора может быть сложной задачей, учитывая его деликатную природу и уязвимость к повреждениям обычными чистящими средствами. Очень важно придерживаться правильных методов очистки, чтобы предотвратить появление царапин. UAportal рассмотрел основные правила чистки и предоставил рекомендации по наилучшим подходам для поддержания безупречного вида телевизионного экрана.

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Основные правила

Прежде всего, прежде чем приступить к чистке экрана телевизора, не забудьте выключить устройство из розетки, чтобы обеспечить собственную безопасность. Включайте его только в том случае, если экран полностью высохнет. Кроме того, избегайте чрезмерного давления при чистке, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов, требующих профессионального ремонта или даже замены.

Чем вытирать экран

Для эффективного очистки экрана телевизора используйте мягкую ткань без абразивов и щеток. Можно использовать ватный тампон для протирания швов между корпусом и экраном. Никогда не наносите жидкость прямо на экран. Вместо этого слегка смочите ткань или тряпку моющим раствором, затем осторожно протрите ею экран.

Лучшие чистящие средства

Удобным выбором есть специализированные салфетки для экранов, которые можно найти в магазинах бытовой техники, супермаркетах и интернет-магазинах.

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Другой альтернативой является использование специализированных моющих жидкостей или пены, которые можно наносить на мягкую ткань из микрофибры или тряпку для очистки экрана. Многие из этих средств доступны в виде комплексных наборов, включающих все необходимые инструменты.

Чем нельзя протирать экран

Всегда проверяйте, чтобы выбранное чистящее средство было специально разработано для чистки телевизионных экранов, о чем должно быть четко указано на упаковке. Не используйте спиртосодержащие средства, средства для мытья окон или посуды, ацетон или порошкообразные вещества, включая пищевую соду, поскольку они могут нанести необратимый вред экрану.

Наконец, не следует использовать туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки, старые газеты или даже обычные влажные салфетки для чистки телевизора. Эти материалы обычно слишком абразивны или могут оставлять ворсинки и волокна на экране. Так же следует полностью избегать самодельных средств и средств по уходу за стеклом автомобиля.

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