Как безопасно удалить пень без выкорчевывания: Три эффективных лайфхака

С возрастом вашего сада может наступить время, когда вам придется спилить дерево. Удалить пень относительно легко на пустом месте с помощью соответствующего оборудования, но это становится более сложной задачей, когда дерево находится посреди участка с ограниченным доступом.

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К счастью, опытные садоводы определили три эффективных лайфхака, как избавиться от пней без необходимости их выкорчевки.

Карбамид

Однако имейте в виду, что процесс может занять от 5-6 месяцев до 2 лет в зависимости от размера пня. Для начала соберите несколько необходимых предметов, таких как дрель, сверло соответствующей толщины, полиэтиленовые пакеты, вода и карбамид (его обычно можно найти в садовых центрах или питомниках).

Далее сделайте 15-20 отверстий в корню. Заполните эти отверстия карбамидом, затем полейте каждую из них водой. Накройте пень полиэтиленовым пакетом и оставьте его на несколько месяцев. Со временем древесина значительно размягчится, что позволит легко удалить пень.

Селитра

Используя селитру в качестве раствора, убедитесь, что в радиусе 1-1,5 метра от пня нет других культур. Процесс похож на использование карбамида, но более быстрый.

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Эти вещества эффективно высушат дерево изнутри. По желанию после обработки пень можно сжечь, чтобы устранить любые остатки веществ. Однако важно избегать сжигания пней на торфяниках из-за потенциальных экологических проблем.

Огонь

Если вблизи нет деревьев или построек, альтернативный метод предполагает использование огня для удаления пня. Прежде чем начать этот процесс, очистите территорию от мусора, сухой травы и листьев. Кроме того, соблюдайте осторожность и соблюдайте правила пожарной безопасности.

Просверлите в пне два отверстия: одно вертикально по центру, а второе – под углом, чтобы соединить каналы. Залейте в отверстия 100-200 г разжигающего вещества или дизельного горючего. Хотя бензин сгорит быстрее, воспламеняющее вещество обеспечит более контролируемое горение. Вставьте фитиль в одно из отверстий, зажгите его и внимательно следите за огнем, пока пень полностью не сгорит.

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