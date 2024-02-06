Как безопасно удалить пригоревшую синтетику из утюга: 3 полезных лайфхака

Во время глажки случаются неприятности. Когда вы забываете отрегулировать температуру, на металлической поверхности утюга могут остаться стойкие остатки подгоревшей ткани. UAportal подготовил несколько эффективных лайфхаков, которые помогут очистить устройство.

Видео дня

Соль

Если у вас утюг с тефлоновым или керамическим покрытием, то следует избегать этого метода. Однако для обычных металлических утюгов соль может прийти на помощь. Возьмите около 150 грамм поваренной соли грубого помола.

Читайте также: Как утюжить постельное белье без утюга: действенный метод

Из хлопчатобумажной ткани сделайте небольшой мешочек, сложив ее таким образом, чтобы соль осталась внутри. Нагрейте утюг до максимальной температуры и прижмите его к мешочку с солью, позволяя ему очищать остатки нагара, когда вы проводите по нему.

Уксус

Если утюг имеет тефлоновую, керамическую или металлическую поверхность, этот метод с уксусом идеально вам подойдет. Начните со смешивания 30 мл уксуса с 200 мл воды. Возьмите чистую тряпку и намочите ее в уксусном растворе.

Осторожно уложите влажную ткань на нагретую поверхность и прогладьте ее. Это эффективно удалит стойкие остатки. Чтобы завершить процесс, протрите поверхность чистой влажной тряпкой.

Напомним, иногда при неосторожной глажке на одежде остаются следы от утюга. Поэтому мы рассказали, как быстро избавиться от следов на одежде.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !