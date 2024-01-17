Как бороться с неприятными запахами в холодильнике: Советы, проверенные временем

Выявить невыносимый запах в холодильнике – неприятная неожиданность. К счастью, существует множество безопасных и эффективных народных средств для решения этой проблемы, о которых рассказывает UAportal.

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Аммиак

В особо сложных случаях, сопровождающихся сильным вони, смесь аммиака и воды в соотношении 1:5 может творить чудеса. Просто примените этот раствор для борьбы с распространяющимся грибком.

Лимон

Один из самых простых методов заключается в использовании лимона для очистки внутренних поверхностей камеры холодильника. Если вы предпочитаете сочетать народную мудрость и коммерческие чистящие средства, попробуйте наносить лимонный сок после использования бытовой химии. Лимон не только устраняет неприятные запахи, но и удаляет остатки моющих средств.

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Уксус

Еще одно эффективное средство – уксус. Даже раствор воды с уксусом в соотношении 1:1 может изменить ситуацию. Как только запах уксуса развеется, запах плесени тоже исчезнет.

Пищевая сода

Отдельного упоминания заслуживает пищевая сода, являющаяся очень эффективным средством для устранения запаха плесени. Просто поставьте блюдце из содой в холодильник, чтобы получить хорошие результаты.

В некоторых случаях можно использовать эффективные альтернативы, такие как хозяйственное мыло, перекись водорода.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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