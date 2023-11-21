Как быстро и без дорогих чистящих средств отбелить ванну: действенные советы

UAportal подготовил список уникальных лайфхаков, которые помогут вам отбелить вашу ванну. Эти советы просты в исполнении, экономны и позволят вашей ванне выглядеть как новенькой.

Видео дня

Раствор из пищевой соды

Один из простых лайфхаков для быстрого и доступного отбеливания ванны – использование раствора пищевой соды и воды. Начните со смешивания равных частей пищевой соды и воды в небольшой миске до образования густой пасты.

Нанесите эту пасту на ванночку с помощью губки или тряпки так, чтобы она покрывала все загрязненные участки. Оставьте пасту примерно на 15 минут, чтобы сода смогла эффективно расщепить пятна.

Читайте также: Хозяйке рассказали, как с помощью одного бюджетного средства до блеска отмыть всю ванну

Лимонно-солевой скраб

Еще один эффективный совет для восстановления белья ванны – создать натуральный скраб из лимона и соли. Возьмите лимон и разрежьте его пополам, а затем окуните одну половинку в тарелку, наполненную солью.

Используйте лимон в качестве скраба, сосредотачиваясь на тех участках ванны, где есть пятна. Кислотность лимона в сочетании со шлифовальными свойствами соли поможет устранить сложные пятна и вернуть ванне белье.

Уксусный раствор

Уксус, недорогое и универсальное чистящее средство, также можно использовать для эффективного отбеливания ванны. Налейте белый уксус в бутылку с распылителем и обильно распылите его на загрязненные участки ванны.

Дайте уксусу настояться около 30 минут, чтобы он смог подействовать на стойкие пятна. После этого потрите ванночку губкой или щеткой, чтобы окончательно удалить все пятна.

Напомним, мы уже писали, как улучшить процесс уборки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!