Как быстро и без труда прочистить канализацию: 3 эффективных лайфхака

Обслуживание канализации имеет важное значение для предотвращения засоров и обеспечения бесперебойной работы. UAportal рассказал об эффективных лайфхаках, которые можно легко реализовать на практике.

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Использование пищевой соды и уксуса

Полезный лайфхак для прочистки канализации – использование комбинации пищевой соды и уксуса. Сначала высыпьте в канализацию примерно чашку пищевой соды. Затем добавьте чашку уксуса.

Смесь должна настояться не менее 30 минут. После этого канализацию следует промыть крутым кипятком, чтобы смыть остатки мусора.

Использование сантехнической змейки

Еще один практичный лайфхак для прочистки канализации – использование сантехнической змейки. Начните с того, что вставьте ее в слив и поверните ручку, чтобы вытащить и маневрировать ею по трубам. Когда вы почувствуете сопротивление, поверните ручку, чтобы разбить засор.

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Профилактика с помощью регулярного обслуживания

Следует раз в месяц использовать очистители на основе ферментов, помогающих расщеплять органические вещества в канализационных линиях. Кроме того, промывка труб горячей водой может помочь очистить их от любых отложений и обеспечить бесперебойную работу.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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