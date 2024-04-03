Как быстро и эффективно очистить обивку мебели: 3 простых лайфхака

Узнайте о простых и эффективных методах чистки и ухода за обивкой диванов и кресел. UAportal рассказал, что использование этих лайфхаков поможет вам в решении проблемы.

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Уксусный раствор

Смесь из равных частей воды и белого уксуса можно приготовить в пульверизаторе. Раствор можно слегка распылить на загрязненные участки и оставить на 15-20 минут.

После этого место следует промокнуть чистой тряпкой, чтобы впитать излишки влаги и грязи. Остатки можно удалить с помощью пылесоса.

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Паста из пищевой соды

Смешав пищевую соду с минимальным количеством воды, вы получите пасту, которую можно нанести на загрязненные участки и осторожно почистить мягкой щеткой или тряпкой. После полного высыхания пасты остатки можно пропылесосить, удалив пятна и неприятные запахи, в результате чего мебель будет выглядеть свежей.

Очистка паром

Использование ручного пароочистителя является эффективным методом очищения обивки. Горячая пара эффективно разрыхляет грязь и копоть, позволяя легко их удалить. Ручной отпариватель следует наполнить водой и нагреть, а затем использовать насадку и щетку для чистки обивки.

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