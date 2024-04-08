Как быстро и эффективно отмыть ламинат до блеска: 3 действенных лайфхака

Поддерживать пол в чистоте очень важно для сохранения его вида. UAportal подготовил несколько практических и эффективных советов по достижению отличного результата без использования агрессивных химических средств.

Домашнее средство

Простое домашнее чистящее средство можно приготовить, смешав 1 стакан белого уксуса с 1 литром горячей воды в бутылке с распылителем. Раствор следует распылить на пол, а затем вытереть его влажной шваброй.

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Использование швабр из микрофибры

Чтобы достичь блеска без разводов на ламинированном полу, приобретите высококачественную швабру из микрофибры. Они предназначены для сбора грязи и пыли, не оставляя после себя никаких следов.

Сохранение чистоты

Чтобы сохранить чистоту ламината, положите придверные коврики у каждого входа, чтобы предотвратить попадание грязи и мусора на пол. Использование мебельных накладок или защитных подкладок под тяжелую мебель позволяет избежать царапин.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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