Как быстро и эффективно почистить газовую плиту: 4 действенных способа

Когда дело доходит до поддержания газовой плиты в безупречном состоянии, разные экономически эффективные и простые методы могут дать отличные результаты. UAportal собрал советы, которые помогут без особого труда поддерживать чистоту на кухне.

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Пищевая сода и уксус

Сначала следует посыпать плиту содой, а затем разбрызгать сверху уксус. Раствор следует оставить на несколько минут, чтобы разрыхлить грязь и жир. Затем поверхность следует протереть губкой или тряпкой, чтобы удалить пятна. Наконец плиту следует протереть чистой влажной тряпкой, чтобы удалить все остатки.

Моющее средство и теплая вода

Смесь моющего средства и теплой воды также может помочь в эффективной очистке газовой плиты. Сначала следует приготовить раствор этих ингредиентов и нанести его на загрязненную поверхность. Оставьте на несколько минут, чтобы размягчить стойкие пятна. Затем с помощью щетки или губки осторожно почистите поверхность, уделяя особое внимание сложным участкам. После этого плиту следует промыть чистой водой и насухо вытереть тряпкой.

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Лимонный сок и соль

Смесь лимонного сока и соли можно использовать как натуральное чистящее средство газовой плиты. Соль следует посыпать на плиту, а затем выжать на нее лимонный сок. Смесь следует оставить на несколько минут, чтобы расщепить жир и копоть. Затем с помощью губки или щетки отчистить пятна, а поверхность протереть влажной тряпкой, чтобы она выглядела чистой и яркой.

Перекись водорода и пищевая сода

Перекись водорода и пищевую соду следует смешать до образования пасты и нанести на загрязненные участки плиты. Оставьте на несколько минут, затем почистите поверхность щеткой или губкой. Эта смесь особенно эффективна для удаления стойкого жира и пригоревших остатков пищи. Однако важно тщательно промыть поверхность водой и вытереть насухо во избежание остатков.

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