Как быстро и качественно почистить микроволновую печь: полезные советы

Поддержание чистоты микроволновки имеет решающее значение для качественного приготовления пищи. От природных растворов до специализированных моющих средств – UAportal рассказал, как добиться оптимальной чистоты.

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Пар с цитрусовыми

Чтобы быстро и эффективно очистить микроволновую печь, миску с водой и несколькими ломтиками лимона нужно поместить внутрь прибора и нагревать в течение 3-5 минут. Пар поможет размягчить грязь, что облегчит ее вытирание. Затем влажной тряпкой из микрофибры протрите внутреннюю часть микроволновки, уделяя особое внимание пятнам.

Уксус

Еще один эффективный способ очистить микроволновую печь – создать раствор из равных частей воды и уксуса в посуде, пригодной для использования в микроволновой печи. Смесь следует нагревать в течение 2-3 минут, позволяя пару разрыхлить грязь. Осторожно вынув миску, можно протереть внутреннюю поверхность тряпкой.

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Паста из пищевой соды

Для стойких пятен от запеченной пищи следует приготовить пасту из нескольких столовых ложек соды и воды. Пасту следует нанести на пораженные участки и оставить на 10-15 минут. Затем необходимо осторожно почистить пятна влажной губкой и вытереть все тряпкой.

Регулярное обслуживание

Чтобы поддерживать микроволновую печь в чистоте, важно выработать привычку протирать внутреннюю поверхность после каждого использования. Эффективным способом является использование влажной тряпки или салфетки для немедленного устранения любых разливов или брызг.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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