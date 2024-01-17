Как быстро и качественно прочистить слив раковины

Забитый ливень на кухне или в ванной может стать большой проблемой, решение для которой иногда довольно нелегко найти. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут очистить раковину.

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Уксус и пищевая сода

Чтобы эффективно прочистить канализацию, можно засыпать в нее смесь пищевой соды и уксуса. Оставьте на 30 минут, затем промойте горячей водой, чтобы прочистить засор и устранить неприятные запахи.

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Промывка кипятком

Простой лайфхак для очищения канализации – это использование кипятка. Надо вскипятить воду и осторожно вылить ее в ливень в два-три этапа, давая каждому из них поработать несколько секунд.

Используйте застежку-молнию

Нетрадиционный, но эффективный метод прочистки водостока – это использование молнии для удаления волос и мусора глубоко в трубе. Инструмент проталкивают в водосток, несколько раз вращают вокруг него, а затем извлекают, чтобы выявить причину засорения.

Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из ушибленной раковины.

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