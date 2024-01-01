Как быстро и качественно вымыть лоток для порошка в стиральной машине от грязи

Грязный лоток для порошка стиральной машинки – это проблема, которая может повлиять на качество стирки и продолжительность работы техники. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут решить этот вопрос.

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Уксус и вода

Для эффективной очистки лотка стиральной машины можно использовать смесь, сделанную из равных частей белого уксуса и воды. Этот раствор следует залить, оставить на 30 минут, затем почистить зубной щеткой, чтобы удалить остатки грязи. Тщательно промыв лоток водой, его следует вытереть тряпкой.

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Пищевая сода и уксус

Насыпьте большое количество соды в лоток, а затем сбрызните его белым уксусом. Образовавшуюся пену следует оставить на 15-20 минут, после чего почистить губкой. После этого лоток следует хорошо промыть водой.

Лимонный сок и вода

Для природной и эффективной очистки в лоток стиральной машины можно налить смесь лимонного сока и воды. Оставьте раствор в час, чтобы он расщепил все остатки загрязнений. После этого лоток следует почистить неабразивной губкой и тщательно промыть.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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