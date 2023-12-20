Как быстро и качественно вымыть окна: Советы клининговых служб

Вымыть окна – это ключ к сохранению приятного освещения и чистоты дома. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут вам в этом.

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Уксус для блеска без разводов

После распыления раствора протрите окно тряпкой из микрофибры, чтобы получить идеальную поверхность. Этот раствор также отталкивает пыль и пятна, сохраняя ваши окна чистыми на более длительный период.

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Вытирайте с помощью кофейного фильтра

После того как окна вымыты, протрите их кофейным фильтром. Благодаря тому, что он не содержит ворсинок, он оставит ваши окна блестящими без разводов или остатков. Кроме того, кофейный фильтр впитывает остатки влаги.

Используйте скребок для больших окон

Используйте скребок, чтобы упростить процесс мойки больших окон. Начните сверху и тяните скребок вниз для быстрого и эффективного метода. После каждого прохода протирайте лезвие чистой тряпкой, чтобы предотвратить появление разводов и обеспечить блестящую, безупречную поверхность.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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