Как быстро и качественно вымыть зеркала без разводов

Чистые зеркала всегда придают помещению свежести и яркости, однако они часто становятся средоточием разводов и пятен, что снижает их привлекательность. UAportal узнал, как вымыть зеркало, не оставляя при этом разводов.

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Раствор теплой воды

Наполните пульверизатор теплой водой и добавьте несколько капель хозяйского мыла. Распылите раствор на зеркало и с помощью салфетки из микрофибры вытрите грязь или жир. Этот метод помогает предотвратить появление разводов и оставляет зеркало блестяще чистым.

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Уксус и газетная бумага

Смешайте в пульверизаторе равные части уксуса и воды. Распылите смесь на зеркало и протрите его смятой газетой. Чернила из газеты поможет избежать разводов и оставит зеркало кристально чистым.

Ополаскивание медицинским спиртом

После очищения зеркала обычным средством для мытья стекла слегка сбрызните его медицинским спиртом. Вытрите остатки спирта свежей чистой салфеткой из микрофибры, и вы получите зеркало без разводов, блестящие как новое.

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