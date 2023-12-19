Как быстро и качественно заточить нож в домашних условиях

Заточка ножа – это искусство, требующее внимания к деталям и правильному подходу. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут заточить нож в домашних условиях, не используя специализированное оборудование.

Видео дня

Керамика

Чтобы правильно заточить нож, можно использовать керамическую чашку как импровизированную точилку. Лезвие ножа следует провести по неглазированной основе под углом 20 градусов, что поможет отточить лезвие и сохранить его остроту на длительное время без использования традиционной точилки для ножей.

Читайте также: Станете злыми и потеряете любимых: Почему нельзя есть с ножа

Фарфор

Еще один эффективный метод заточки ножей заключается в использовании дна фарфоровой тарелки. Подобно методу керамической кружки, лезвие ножа следует провести по неглазированному краю тарелки под углом 20 градусов, что поможет сохранить остроту лезвия для чистых и точных разрезов.

Кожаный ремень

Если под рукой нет кружки или фарфоровой тарелки, для заточки ножа можно использовать кожаный ремень. Если провести лезвием по внутренней стороне ремня, чем можно быстро подправить и восстановить его остроту в кратчайшие сроки.

Ранее мы писали о 10 профессиональных инструментах, которые можно применять дома на кухне, чтобы улучшить качество и эффективность приготовления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !