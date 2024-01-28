Как быстро и легко отмыть линолеум: 4 эффективных метода

Поддержание линолеума в чистоте и ухоженном состоянии имеет важное значение для его долговечности. UAportal подготовил несколько практических методов быстрой и легкой очистки.

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Использование уксуса

Чтобы быстро и легко очистить линолеум, вы можете создать простой чистящий раствор, используя уксус и воду. Смешайте равные части этих ингредиентов в пульверизаторе и распылите его на загрязненную поверхность. Оставьте на несколько минут, а затем протрите влажной шваброй или тряпкой. Уксус обладает естественными антибактериальными свойствами и помогает удалить стойкие пятна и грязь из линолеума, не причиняя ему вреда.

Скраб из пищевой соды

Еще один эффективный метод очистки линолеума – использование скраба из пищевой соды. Насыпьте соду на линолеум и добавьте небольшое количество теплой воды, чтобы образовалась паста. Щеткой с мягкой щетиной или губкой аккуратно нанесите пасту на поверхность, сосредотачиваясь на сложных местах или пятнах. Затем вытрите пасту чистой влажной тряпкой.

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Избегайте агрессивных химических веществ

При чистке линолеума важно избегать агрессивных химикатов и абразивных средств. Они могут снять защитное покрытие с линолеума и повредить его. Выбирайте мягкие, натуральные моющие средства, такие как уксус, пищевая сода или мягкое мыло для посуды. Всегда проверяйте сначала небольшой, незаметный участок, чтобы убедиться, что метод очистки безопасен для материала.

Регулярный уход

Регулярный уход за линолеумом необходим для того, чтобы он оставался чистым и выглядел как можно лучше. Регулярно подметайте или пылесосьте пол, чтобы удалить грязь и мусор. Немедленно вытирайте пролитую жидкость, чтобы предотвратить появление пятен и липких остатков. Следуя правилам регулярной уборки и ухода, вы сможете продлить срок службы линолеума и сохранить его в идеальном состоянии.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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