Как быстро и легко почистить раковину: Эффективные советы

Часто раковина становится очагом загрязнений. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут эффективно очистить раковину от налета.

Видео дня

Пищевая сода и уксус

Попытайтесь добавить пищевую соду и 1/4 стакана уксуса в раковину, перед этим закрыв слив. Оставьте на 30 минут, затем промойте горячей водой. Это поможет растворить любые грязные отложения и оставит раковину блестяще чистой.

Читайте также: Пять дешевых и действенных способов прочистить канализацию: один из них лучше проводить ночью

Лимон и соль

Рекомендуется разрезать лимон пополам и посыпать срез солью. Используйте его для чистки раковины, сосредотачиваясь на самых сложных местах. Содержащаяся в лимоне лимонная кислота помогает расщеплять жир, а абразивность соли – отчищать грязь.

Зубная паста

Зубную пасту следует выдавить вокруг раковины, а старой зубной щеткой можно оттереть любые пятна. Мягкие абразивы зубной пасты мягко очистят поверхность, не царапая ее.

Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из ушибленной раковины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !