Как быстро и легко почистить расческу для волос: простые способы

Чистая расческа – залог здоровых волос. UAportal рассказал о нескольких практических советах, которые помогут вам поддерживать его в чистоте.

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Замачивание в уксусе

В небольшой миске можно приготовить смесь теплой воды и белого уксуса. Окуните щетину расчески в раствор и оставьте на 15-20 минут. Кислотность уксуса поможет расщепить любой накопившийся продукт, а теплая вода поможет разрыхлить застрявшие частицы. После замачивания щетку следует тщательно промыть чистой водой и дать ей высохнуть на воздухе.

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Используйте зубную щетку

В труднодоступных местах, например, у основания щетины или вдоль ручки, можно использовать старую зубную щетку, чтобы осторожно вычистить остатки мусора или налета. Маленькие щетинки зубной щетки смогут добраться до щелей, до которых другие инструменты не могут добраться, обеспечивая тщательную очистку расчески.

Очистка ручки

Не стоит упускать из виду и ручку расчески. Протрите ее влажной тряпкой с небольшим количеством мягкого мыла и удалите остатки грязи, чтобы обеспечить чистоту и готовность к использованию всей расчески.

Регулярное обслуживание

Рекомендуется взять за привычку регулярно чистить щетку для волос. Если вы будете чистить ее по крайней мере раз в неделю, это поможет предотвратить накопление ворса и сохранит эффективность щетки. Регулярный уход также продлит срок службы расчески и сохранит ее функциональность.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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