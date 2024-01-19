Как быстро и легко почистить вареные яйца: Три действенных способа от опытных хозяек

Вареные яйца может быть сложно чистить, но есть несколько методов, которые помогут сделать этот процесс более простым и эффективным. UAportal рассказал, как сделать это с минимальными усилиями.

Видео дня

Холодная вода

После того как яйца отварены, поместите их на несколько минут в миску с водой и льдом, чтобы создать разницу температур между белком и скорлупой, что в конечном итоге облегчит чистку. После того, как яйца остынут, осторожно разбейте их о жесткую поверхность и снимите скорлупу под проточной водой, чтобы очистить их без особого труда.

Читайте также: Почему яйца нужно посыпать солью: лайфхак от умных бабушек

Пищевая сода

Добавление чайной ложки пищевой соды в кипящую воду ослабляет связь между яичным белком и скорлупой, значительно упрощая процесс чистки. После кипячения поместите яйца на несколько минут в ледяную миску перед чисткой, и это существенно облегчит процесс.

Уксус

Чтобы размягчить скорлупу и облегчить ее очищение, добавьте в кипящую воду перед тем, как варить яйца, каплю уксуса. Скорлупа становится более податливой благодаря кислотности. После кипячения осторожно разбейте и очистите под проточной водой.

Кто любит жидкий желток, а кто наоборот – максимально густой. Поэтому UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!