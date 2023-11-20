Как быстро и легко убрать квартиру после праздника

UAportal подготовил подборку лайфхаков, которые помогут сделать процесс уборки квартир легкой и беззаботной. Откройте для себя несколько нетрадиционных, но эффективных советов, которые помогут быстро и без особого труда навести порядок в вашей квартире после праздника.

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Уничтожение неприятного запаха

Белый уксус – прекрасное средство, когда дело доходит до устранения неприятных запахов от приготовления пищи и продуктов питания в вашей квартире.

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Используйте контейнер для хранения оберточной бумаги

Подарочные упаковки могут создать беспорядок после праздников. Используйте контейнер для хранения упаковочной бумаги, чтобы эффективно собирать и хранить остатки. Храните все обертки, ленты и скотч в одном месте для легкого доступа к ним позже или быстрой утилизации.

Как подметать с помощью швабры

Пыль и мусор имеют тенденцию скапливаться во время праздничного сезона. Используя швабру, вы можете быстро подмести с пола мелкие частицы, пыль и даже шерсть домашних животных. Слегка намочите швабру и проведите ею по полу для эффективной и беспроблемной уборки.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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