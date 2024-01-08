Как быстро и легко убрать жир и грязь из кухонного фартука: Три лайфхака

UAportal подготовил три лайфхака, которыми каждый может воспользоваться для удаления жира и грязи из кухонного фартука. Приготовление пищи часто приводит к появлению некрасивых пятен на фартуках, но с этими практическими советами больше не придется беспокоиться.

Видео дня

Жидкость для мытья посуды

Жир и грязь из кухонного фартука можно эффективно очистить, нанеся небольшое количество жидкости для мытья посуды непосредственно на пораженные участки. Затем ткань следует осторожно почистить мягкой щеткой или губкой, чтобы удалить пятна. После этого фартук следует тщательно прополоскать теплой водой и дать ему высохнуть.

Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде

Раствор белого уксуса

Эффективным методом удаления жира и грязи является создание раствора из белого уксуса и воды. Равные части обоих ингредиентов можно смешать и нанести на загрязненные участки. Если оставить его на несколько минут, затем смыть теплой водой, кислотность уксуса поможет расщепить и вывести стойкие пятна.

Паста из пищевой соды

Полезным советом для очищения жира и грязи из кухонного фартука является приготовление пасты из пищевой соды и воды. Нанесите пасту на загрязненные участки и осторожно почистите щеткой, чтобы облегчить удаление грязи. После очистки передник следует прополоскать теплой водой и оставить сушиться для достижения наилучших результатов.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!