Как быстро избавиться от изжоги: народные методы для быстрого облегчения

UAportal рассказывает об эффективных советах, которые помогут быстро избавиться от изжоги и почувствовать облегчение от дискомфорта. Следуйте этим простым и практическим советам, чтобы облегчить симптомы и способствовать хорошему пищеварению.

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Выпейте стакан молока

Для быстрого облегчения изжоги попробуйте выпить стакан молока. Молоко обладает успокаивающими свойствами, которые могут помочь нейтрализовать желудочную кислоту, облегчая дискомфорт.

Начните пить маленькими глотками и наблюдайте, приносит ли это облегчение. Если у вас непереносимость лактозы или не хватает молока, попробуйте альтернативные варианты, такие как миндальное или овсяное молоко.

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Жуйте жвачку

Жевательная резинка является эффективным средством от изжоги, поскольку стимулирует выработку слюны. Слюна действует как природный кислотный буфер, разбавляя желудочную кислоту и уменьшая чувство изжоги.

Выбирайте жвачки без сахара во избежание усиления кислотного рефлюкса. Жвачки со вкусом мяты могут усугубить симптомы у некоторых людей, поэтому рекомендуются не мятные сорта.

Поднимайте верхнюю часть тела во время сна

Поднятие верхней части тела во время сна может помочь предотвратить обратное заброс кислоты в пищевод, уменьшая приступы изжоги. Достичь этого можно, используя клиновидную подушку или приподняв изголовье кровати с помощью крепких предметов, таких как стояки или блоки.

Для оптимальной эффективности убедитесь, что высота подъема составляет около 14-18 сантиметров. Такое положение использует силу тяжести и способствует правильному пищеварению.

Напомним, ученые из канадского университета Макгилла пришли к выводу, что физическую боль можно облегчить без лекарств.

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