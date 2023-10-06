Как быстро избавиться от лишнего веса: Топ-3 мифа о похудении

Вы еще раз пытаетесь похудеть, но вам это не получается сделать? UAportal решил развенчивать 3 мифа, в которые вы, возможно, до сих пор верите.

Модные диеты или быстрые решения

Многие мучают себя последней модной диетой, не задумываясь при этом о долгосрочной стойкости и сбалансированном питании. Это приводит к тому, что вы совсем перестаете потреблять определенные группы продуктов или строго ограничиваете количество калорий, что провоцирует дефицит питательных веществ.

Занятия только физическими упражнениями

Физическая активность оказывает большое влияние на общее состояние здоровья и может способствовать похудению. Однако нужно совмещать спорт со здоровым питанием. Вдобавок добавление силовых упражнений может помочь нарастить сухую мышечную массу, ускорить метаболизм и контролировать вес.

Нереалистичные ожидания и нетерпение

Многие ожидают немедленных результатов и разочаровываются, когда прогресс не так быстр, как ожидался. Важно помнить, что здоровое похудение – это постепенный процесс, варьирующийся от человека к человеку. Постановка реалистичных целей и сосредоточение на долгосрочных изменениях образа жизни, а не на быстрых решениях может привести к устойчивому снижению веса.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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