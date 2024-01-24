Как быстро избавиться от запаха пота из одежды без стирки: 3 эффективных лайфхака

Не любая хозяйка знает о возможности вывести неприятный запах пота из одежды без использования стиральной машины. UAportal рассказал, что существуют эффективные альтернативы, которые помогут вернуть одежде свежий и презентабельный вид за относительно короткий промежуток времени.

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Водка

Использование водки нетрадиционным способом может оказаться эффективным в борьбе с запахом пота на одежде. Начните с разбавления алкогольного напитка с водой в соотношении 1:1.

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Полученный раствор нанесите на проблемный участок. Оставьте водочную смесь на одежде от 20 минут до двух часов, в зависимости от интенсивности запаха. После этого тщательно обработайте проблемное место с помощью пароочистителя.

Пищевая сода

Нанесите достаточное количество пищевой соды прямо на пораженный участок. Оставьте на 30 минут, чтобы сода поглотила неприятный запах. Впоследствии просто стряхните излишки порошка.

Замораживание

Помните, что запах пота – это результат жизнедеятельности микробов. Чтобы эффективно устранить этот запах, нужно уничтожить вызывающие его бактерии. Один из способов добиться этого – использование морозильной камеры.

Положите одежду в пакет и поместите его в морозильную камеру не менее часа. Подвергая вещь экстремально низким температурам, вы эффективно уничтожаете бактерии, оставляя ее свежей и без запаха.

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