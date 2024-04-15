Как быстро отремонтировать вьетнамки простыми методами: полезные советы

Летняя пора часто предполагает ношение вьетнамок, которые пользуются популярностью среди многих людей, в том числе и украинцев. Однако нередко случаются ситуации, когда подошва трескается, в результате чего отрывается ремешок, фиксирующий ногу на месте. Если вы оказались в такой неудобной ситуации посреди улицы, не беспокойтесь – UAportal подготовил быстрый лайфхак, который поможет быстро починить обувь.

Если вы оказались босиком из-за сломанных вьетнамок, вы можете найти решение в любом ближайшем киоске или магазине. Секретный ингредиент – газированный напиток.

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Вот что вам нужно сделать

1. Приобрести банку газированного напитка.

2. Снять с банки вкладку, служащую импровизированным инструментом.

3. Протащить ремешок босоножек через одно из колец на вкладке.

4. Повернуть кольцо в противоположную сторону от трещины.

Обратите внимание, что такого импровизированного ремонта может не хватить на весь летний сезон. Однако его будет достаточно, чтобы безопасно добраться домой во временно.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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