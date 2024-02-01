Как быстро убрать квартиру до прихода гостей: 3 полезных лайфхака

Когда гости уже на пороге, а ваша квартира не в самом лучшем виде, воспользуйтесь этими бюджетными секретами, чтобы принарядить жилье всего за 5 минут. UAportal рассказал о способах, которые помогут легко убрать дом.

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Кровать

Застлать кровать – первый шаг. Если есть тахты или диваны, аккуратно сложите их и уберите грязное постельное белье и замените его чистым покрывалом. Хорошо застеленная кровать мгновенно повышает общий уют и чистоплотность комнаты.

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Кухонный стол

В идеале на кухонном столе не должно быть беспорядка. Уберите лишнюю или грязную посуду и быстро протрите столешницу влажной тряпкой. Чистый кухонный стол существенно улучшит общий вид вашей кухни и сделает ее чище.

Прихожая

Убедитесь, что прихожая убрана. Сложите обувь на полки или в специально отведенное место, а лишнюю одежду храните в шкафах или комодах. Освободите прихожую от сезонных вещей и аккуратно разложите пары обуви, которые могут стоять у входа.

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