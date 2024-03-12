Как быстро удалить жир из столешницы: эффективные советы для идеальной чистоты

Когда дело доходит до удаления стойкого жира со столешниц, найти эффективные решения может быть сложно. Однако UAportal рассказал о нескольких природных методах, которые дают эффективные результаты без использования агрессивных химических веществ.

Видео дня

Хозяйственное мыло

При попытке удалить жир со столешницы эффективным советом является использование хозяйственного мыла. Его следует смешать с теплой водой, а затем аккуратно протереть пораженный участок губкой. Мыло поможет расщепить жир, что облегчит его удаление с поверхности. После очистки участок следует тщательно промыть чистой водой, чтобы удалить все остатки жира.

Читайте также: В сети показали способ, как удобно хранить специи на кухне: полезный видео-лайфхак

Использование уксуса

Еще один полезный совет – использовать смесь уксуса и воды. Следует создать раствор из равных частей этих ингредиентов и нанести его на жирные пятна на столешнице. Оставьте на несколько минут, чтобы уксус расщепил жир. Затем чистой тряпкой или губкой протрите участок, а затем тщательно смойте водой.

Пищевая сода

Для особо стойких жирных пятен достаточно эффективным является использование пищевой соды. Насыпьте большое количество соды на пораженный участок и слегка смочите ее водой, чтобы образовалась паста. Осторожно потрите жир губкой или тряпкой и после этого тщательно промойте участок водой.

Ранее UAportal писал о различных естественных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !