Как быстро высушить одежду: эффективные лайфхаки

Узнайте, как ускорить процесс сушки одежды после стирки. UAportal подготовил эффективные лайфхаки для быстрого и качественного сушения белья.

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Метод сушки на воздухе

Высушите одежду на воздухе. Нужно отжать лишнюю воду из вещей, а затем развесить его на сушилке или бельевой веревке.

Ускорить процесс можно, разместив вещи в хорошо проветриваемом месте, например у открытого окна или на улице в солнечный день.

Метод полотенец

Еще одним удобным лайфхаком для быстрой сушки вещей является метод поглощения. Он заключается в том, что вы кладете чистое сухое полотенце на поверхность, а сверху на него кладете мокрые вещи.

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Это все сверните в ролик и прижимайте все друг к другу, чтобы помочь эффективно впитать лишнюю влагу. Как только полотенце промокнет, замените его сухим и повторяйте процесс, пока большая часть воды не впитается, это значительно сократить время сушки, особенно для тяжелых тканей, таких как джинсы.

Хитрость с утюгом

Нетрадиционный, но эффективный лайфхак для быстрой сушки одежды после стирки заключается в использовании электроутюга. После того как вы отожмете лишнюю воду из вещей, разложите на гладильной доске или любой термостойкой гладкой поверхности.

Утюг следует установить на низкий или средний уровень нагрева, а затем осторожно прогладить по влажной одежде. Этот метод испаряет остатки влаги, тем самым ускоряя процесс сушки. Однако следует быть осторожными, на деликатных тканях, чтобы предотвратить их повреждение от чрезмерного нагревания.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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