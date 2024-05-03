Как быстро выучить английский язык: полезные лайфхаки

Начинаете учить английский? UAportal узнал полезные советы, которые помогут облегчить изучение иностранного языка с помощью базовой лексики, интересных упражнений на аудирование и эффективных методов разговорной практики.

Базовая лексика

Сосредоточение на обыденных словах и фразах, таких как приветствия, общие предметы и основные глаголы, может обеспечить прочный фундамент. Использование таких методов, как флэш-карты, приложения со словарем или маркировка предметов на английском языке, может помочь закрепить этот необходимый словарный запас.

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Аудирование

Такие виды деятельности, как просмотр англоязычных фильмов или телепередач, прослушивание англоязычных песен и подкастов могут значительно улучшить понимание языка. Пристальное внимание к ритму, тону и произношению английского языка способствует лучшему пониманию.

Практика разговорной речи

Поиск партнера по языковому обмену или присоединению к языковым сообществам может предоставить широкие возможности для общения на английском языке с носителями языка или сокурсниками. Принятие ошибок как части учебного процесса важно в практике говорения. Постоянная практика говорения способствует повышению мастерства в выражении своих мнений на английском языке.

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