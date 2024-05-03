Как бытовые предметы помогут в создании макияжа: интересные советы

UAportal узнал несколько нетрадиционных, но очень эффективных лайфхаков для макияжа, предлагая инновационные и удобные решения. Узнайте как максимально эффективно использовать декоративную косметику и бытовые предметы для макияжа.

Универсальная помада

Помаду можно использовать как румяную, слегка нанося и растушевывая на щеках. Кроме того, нюдовая или светлая помада может стать хайлайтером. Ее даже можно использовать как быстрые тени для век, проведя и растушевав на веках.

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Скраб из кофейной гущи

Смешайте остатки кофейной гущи с небольшим количеством кокосового масла. Нанесите смесь на кожу круговыми движениями, чтобы получить гладкую кожу перед нанесением макияжа. Кофеин, содержащийся в кофейной гуще, способствует улучшению кровообращения.

Спрей для закрепления макияжа

Смешайте воду и несколько капель эфирного масла, например розы или лаванды, во флаконе с распылителем. Обязательно хорошо взболтайте смесь, чтобы соединить ингредиенты, затем слегка распылите ее на готовый макияж.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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