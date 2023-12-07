Как часто нужно убирать пол дома: советы

Поддержание чистоты пола имеет важное значение для создания здоровой среды в доме. UAportal подготовил несколько советов относительно того, как часто пылесосить и мыть пол.

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Как часто нужно пылесосить

Пылесосите пол как минимум дважды в неделю, чтобы убрать грязь и мусор. В местах с высокой проходимостью или в домах с домашними животными рекомендуется ежедневная уборка.

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Как часто нужно мыть пол

Кроме регулярной уборки пылесосом, раз в неделю мойте ее шваброй, чтобы удалить стойкие пятна и разлитую жидкость. Используйте специальные моющие средства, безопасные для вашего типа пола, будь то паркет, плитка или ламинат.

Учитывайте тип полов

Следует также учитывать тип полов в доме. Например, паркет следует мыть реже, чтобы предотвратить повреждение древесины. Обычно для паркета достаточно еженедельного мытья шваброй, а пылесосить ее можно несколько раз в неделю.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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