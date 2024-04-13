Как часто следует менять постель летом, чтобы улучшить сон в жаркую погоду

Летом терморегуляция человека становится более активной, что требует более частой стирки одежды. Однако важно не забывать о состоянии постельного белья. На нем оседает пыль, грязь и пот, поэтому для обеспечения чистоты и комфорта во время сна в жару необходима регулярная его замена. UAportal рассказывает, как часто нужно менять постельное белье.

Понимание того, как часто нужно менять постельное белье летом, имеет решающее значение. В холодные месяцы часто достаточно менять постельное белье раз в две недели. Однако летом рекомендуется обновлять постель как минимум дважды в неделю. Стоит отметить, что замена всего комплекта не всегда необходима. Простая замена наволочек и простыней обеспечит контакт вашего тела с чистой и свежей тканью, что будет способствовать лучшему качеству сна.

Выбор правильной ткани для постельного белья имеет первостепенное значение для комфортного летнего сна. Идеальным вариантом будет выбор воздухопроницаемых материалов, таких как хлопок, поскольку они улучшают циркуляцию воздуха и предотвращают перегревание.

Кроме периодической смены, постельное белье также следует обновлять со временем из-за износа. Желательно заменять постельное белье каждые два-три года, чтобы поддерживать его качество. Удобно покупать сразу два комплекта, чтобы чередовать их между изменениями.

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Вот несколько полезных советов, которые следует учитывать при выборе качественного постельного белья

- более высокая плотность плетения ткани означает повышенную долговечность.

- Понюхайте ткань, чтобы убедиться, что у нее нет посторонних или нежелательных запахов.

- осмотрите все швы; они должны быть ровными и хорошо обработанными.

- Более высокие максимально допустимые температуры стирки свидетельствуют о лучшем качестве красителя, поэтому ищите постельное белье, которое выдерживает температуру не менее 60 градусов по Цельсию.

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