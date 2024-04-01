Как чистить обувь из искусственной замши: 3 полезных лайфхака

Поддержание обуви из искусственной замши в чистоте и ухоженном состоянии является залогом его долговечности и хорошего внешнего вида. UAportal подготовил несколько практических лайфхаков для его эффективной очистки и хранения.

Видео дня

Уксус и водный раствор

Для чистки обуви из искусственной замши можно сделать раствор из равных частей белого уксуса и воды. Его следует аккуратно втирать в пятна на обуви с помощью щетки с мягкой щетиной. Если оставить раствор на несколько минут, прежде чем вытереть его чистой тряпкой, это поможет эффективно удалить грязь и пятна.

Читайте также: Сокращает срок службы: где категорически запрещено хранить обувь

Ластик для карандашей

Еще один эффективный способ почистить обувь из искусственной замши – использовать ластик для карандашей, в частности, нужно мягко потереть пятна и снять их с материала. Важно делать это осторожно, чтобы не повредить материал.

Обработка паром

Для более стойких пятен или для того, чтобы освежить общий вид обуви из искусственной замши, воспользуйтесь отделкой паром. Удерживайте обувь над паровым чайником или отпаривателем для одежды, соблюдая безопасное расстояние, чтобы не повредить материал. Это поможет избавиться от пятен и восстановить форму обуви.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !